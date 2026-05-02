Un nuovo studio proveniente dal Giappone sostiene che, entro quattro anni, i denti umani potrebbero ricrescere spontaneamente. Attualmente, la perdita dei denti viene trattata con protesi, ponti o impianti, considerando il fenomeno irreversibile. La ricerca indica una potenziale rivoluzione nel settore odontoiatrico, eliminando la necessità di interventi tradizionali per molte tipologie di perdita dentale.

La caduta dei denti è sempre stata trattata come un danno irreversibile. Carie, parodontite, traumi o difetti congeniti potevano essere gestiti con protesi, ponti o impianti, ma non “riparati” nel senso biologico del termine. Ora, però, un gruppo di ricercatori giapponesi sta tentando qualcosa di molto più ambizioso: usare un anticorpo per riattivare la formazione di denti naturali. La storia è tornata d’attualità dopo l’articolo di Popular Mechanics del 1° maggio 2026, secondo cui una terapia sperimentale potrebbe rendere possibile la crescita di nuovi denti “entro quattro anni”. Il riferimento è al programma clinico giapponese su TRG035, un anticorpo anti-USAG-1 sviluppato a partire da studi preclinici condotti da ricercatori legati a Kyoto University, University of Fukui, Kitano Hospital e alla biotech Toregem BioPharma.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - I denti umani «ricresceranno da soli», studio giapponese promette la rivoluzione in 4 anni

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