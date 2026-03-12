Le zanzare pungono gli esseri umani da quasi 2 milioni di anni | lo suggerisce uno studio su Scientific Reports

Uno studio pubblicato su Scientific Reports analizza le zanzare del Sud-est asiatico, rivelando che queste insetti pungono gli esseri umani da quasi 2 milioni di anni. La ricerca genetica indica che la preferenza delle zanzare per il sangue umano potrebbe essere iniziata all’epoca dell’Homo erectus, quando i nostri antenati si stabilirono nella regione. I risultati si basano su analisi genetiche e comparazioni evolutive.

Uno studio genetico sulle zanzare del Sud-est asiatico suggerisce che la loro preferenza per il sangue umano potrebbe essersi evoluta circa 2 milioni di anni fa, quando i nostri antichi antenati – come l'Homo erectus – arrivarono nella regione.

