Il cinema italiano si appresta a vivere la sua serata più attesa con la 71esima edizione dei David di Donatello, che si svolgerà il 6 maggio 2026. Per questa occasione, l'evento sarà trasmesso in diretta live al cinema, con ingressi gratuiti previsti nelle città di Roma e Milano. La manifestazione premia i migliori film e le figure di spicco del settore cinematografico italiano.

Il cinema italiano si prepara a celebrare la sua notte più prestigiosa con la 71esima edizione dei David di Donatello, in programma il 6 maggio 2026. Quest’anno, però, l’evento avrà una sorpresa in più grazie a un’iniziativa che permetterà al pubblico di vivere la cerimonia di premiazione in modo completamente nuovo: seduti al cinema, in compagnia delle redazioni di ScreenWorld, BadTaste e Cinemaserietv. L’appuntamento è fissato per martedì 6 maggio in due location distinte. Il Notorious Sarca di Milano ospiterà uno degli eventi con la conduzione di Giuseppe Grossi e Gabriella Giliberti. Per chi si trova a Roma, invece, l’alternativa è il Cinema Adriano, dove Giulia Petrini e Leonardo Bocci accompagneranno gli spettatori durante tutta la serata.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - I David di Donatello diventano un evento live al cinema: ingresso gratuito a Roma e Milano

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