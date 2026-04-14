Ascolti TV | Lunedì 13 Aprile 2026 Ritorno vincente per I Cesaroni 22.6% solo il 16.2% per La Buona Stella

Lunedì 13 aprile 2026, la programmazione televisiva ha visto il ritorno di I Cesaroni, con una quota di ascolti del 22,6%. La serie ha ottenuto una partecipazione di circa 4,8 milioni di spettatori. In contemporanea, su Rai1, La Buona Stella ha registrato circa 2,8 milioni di spettatori, pari al 16,2% di share. La serata si è conclusa con differenze significative tra i due titoli.

Nella serata di ieri, lunedì 13 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella interessa 2.768.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista 3.486.000 spettatori con uno share del 22.6%. Su Rai2, dopo la presentazione (.000 – %), The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 The Trasnporter Legacy incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo la presentazione (.000 – %), Lo Stato delle Cose segna.000 spettatori (%). Su Rete4, dopo la presentazione (.000 – %), Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge.000 spettatori e il %.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 13 Aprile 2026. Ritorno vincente per I Cesaroni (22.6%), solo il 16.2% per La Buona Stella Ascolti tv lunedì 13 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The FloorAscolti tv lunedì 13 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì... Leggi anche: ASCOLTI TV 13 APRILE 2026: IL RITORNO DEI CESARONI, LA BUONA STELLA, CHIUDE GILETTI Diretta da Luca Brignone e realizzata con Rai Fiction e Paypermoon Italia, mescola atmosfere crime a una forte componente emotiva e psicologica. Questa sera, Lunedí 13 aprile su rai 1 prende il via, alle ore 21:35 : LA BUONA STELLA. Primi due episo - facebook.com facebook La nuova serie crime "La buona stella" di Rai 1 intreccia le vite di vari personaggi, tutti in cerca della propria strada (dopo una caduta) x.com