I Cesaroni in onda con un solo episodio a settimana Canale 5 segue Rai 1 e restringe la prima serata

Canale 5 ha annunciato che trasmetterà un solo episodio alla settimana della serie “I Cesaroni”, limitando così la programmazione serale. Questa decisione segue l'esempio di Rai 1, che ha già ridotto la messa in onda di alcune fiction. Nei prossimi giorni, entrambe le reti testeranno questa nuova modalità, modificando la durata delle proprie fiction in prima serata. La scelta riguarda le strategie di programmazione per le prossime settimane.

Nuove strategie di prima serata per Rai1 e Canale5, intenzionate nelle prossime settimane a testare la messa in onda di un solo episodio delle fiction. L'esperimento dovrebbe partire con "Roberta Valente: Notaio in Sorrento" e, a seguire, I Cesaroni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Appello per anticipare la prima serata in tv, Rai e Mediaset d’accordo: “Ma serve un compromesso”La prima serata televisiva inizia sempre più tardi e il produttore Carlo Degli Esposti ha lanciato un appello affinché le emittenti ripensino al...

Adriana Volpe a Selvaggia Lucarelli: “Vieni solo in prima serata, seguici nel Daytime”Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli attacca Adriana Volpe per la scarsa presenza.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: I Cesaroni inizia troppo tardi, è un prodotto per famiglie, la rivolta del web sulla serie tv; I Cesaroni - Il ritorno, anticipazioni quarta puntata del 4 maggio; Elda Alvigini svela la nuova Stefania: Per i Cesaroni ci sarò sempre. Claudio Amendola? È un capitano sul set; I Cesaroni - Il ritorno stasera su Canale 5: la seconda puntata mette a dura prova Marco e Marta.

I Cesaroni – Il ritorno streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntataI Cesaroni - Il ritorno streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata in onda stasera, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 21,30 ... tpi.it

I Cesaroni 7, svolta su Canale 5: in onda un episodio. La serie si allungaI Cesaroni 7 si allungano: va in onda solo un episodio Novità in arrivo per quanto riguarda il futuro de I Cesaroni su Canale 5. La serie con ... televisionando.it

“Devo essere onesto, ho detto sì in un attimo. Anche se avessi avuto altri impegni lavorativi, avrei trovato comunque lo spazio per i Cesaroni. Sono molto riconoscente a questa serie, mi ha dato tutto. Finché ci saranno loro, io ci sarò, a prescindere da cos'altro - facebook.com facebook

Le anticipazioni della terza puntata de "I Cesaroni" x.com