Edolo i carabinieri all’istituto Medeghini | studente sorpreso con hashish e coltello a serramanico

A Edolo, i carabinieri sono entrati all’istituto Medeghini e hanno sorpreso uno studente in possesso di hashish e di un coltello a serramanico. Durante l’intervento, sono stati trovati anche altri oggetti e sostanze tra i materiali in possesso del giovane. La polizia ha effettuato dei controlli tra gli studenti e ha sequestrato tutto ciò che è stato ritrovato. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.

Edolo (Brescia), 20 marzo 2026 – In classe sono arrivati anche i carabinieri. La visita “a sorpresa” dei militari dell’Arma ha interessato l’istituto “ Medeghini ” di Edolo, mercoledì 18 marzo, e non è stata priva di risultati: uno studente è stato trovato infatti in possesso di hashish e di un coltello. A intervenire per un servizio di controllo straordinario il personale del Nucleo cinofili di Orio al Serio. La telefonata al 112 . A chiedergli d’intervenire è stata la dirigente scolastica, sospettosa evidentemente della circolazione di stupefacente all’interno dell’istituto superiore. L’attività si è così concentrata su alcune classi dell’istituto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Edolo, i carabinieri all’istituto Medeghini: studente sorpreso con hashish e coltello a serramanico Articoli correlati Studente trovato con un coltello a serramanico in classe ad Asti: i carabinieri sequestrano l’arma durante le lezioniUn minorenne ha portato un coltello a serramanico con lama di otto centimetri in una scuola superiore di Asti durante l’orario delle lezioni. Controlli straordinari dei carabinieri: 15enne trovato con un coltello a serramanico fuori da una discotecaGrosseto, 26 gennaio 2026 – Controlli straordinari in diversi settori sono stati effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Grosseto nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Edolo i carabinieri all'istituto... Discussioni sull' argomento Cantiere forestale, Carabinieri in cattedra; Furti in provincia: i Carabinieri rafforzano i controlli; Un ragazzo camminava lungo i binari armato di machete; Treni a idrogeno a rilento: Ritardi e costi lievitati. Controlli antidroga a scuola: studente trovato con droga e coltelloControlli antidroga tra i banchi di scuola e una scoperta che ha fatto scattare la denuncia. È accaduto all’Istituto Medeghini di Edolo, dove i Carabinieri hanno trovato uno studente minorenne in ... elivebrescia.tv Sabato 28 marzo la 51ª Compagnia “La Veloce” del Battaglione Alpini Edolo di Merano torna a riunirsi anche quest’anno. - facebook.com facebook