Tempo di lettura: 3 minuti “E’ importante che nella mente di ognuno di noi si sviluppi l’idea prima che ci siano i sintomi e intervenire nelle fasi precoci per non andare poi incontro ad accessi impropri in Pronto Soccorso”. La parola d’ordine e’ dunque “ prevenzione”: lo ha detto a chiare lettere la direttrice dell’Asl di Benevento Tiziana Spinosa nel presentare “Marzo donna”, un appuntamento che impegno per il mese di marzo appunto la pubblica attenzione, in particolare dell’universo femminile, in merito alla salute e alla prevenzione delle patologie che aggrediscono le donne. L’Asl di Benevento promuove gratuiti momenti di incontro e di rapporto con i sanitari per la prevenzione delle patologie, l’informazione e il supporto alla donna dall’adolescenza alla menopausa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Marzo donna”, l’Asl punta sulla prevenzione e invita ai controlli

