Nuovo mammografo 3D | la Provincia punta sulla prevenzione

Il presidente della Provincia di Pistoia ha visitato la sede locale della LILT per un sopralluogo dedicato all’installazione di un nuovo mammografo 3D. L’obiettivo è migliorare i servizi di prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno, con l’installazione di questa apparecchiatura avanzata. La visita si è svolta in un contesto di confronto con i rappresentanti dell’associazione.

Il presidente della Provincia di Pistoia, Luca Marmo, ha compiuto una visita ufficiale presso la sede locale della LILT. L’incontro si è svolto nella struttura pistoiese dove erano presenti il consigliere Francesco Branchetti e la dottoressa Lucia Maionchi dalla parte istituzionale, mentre accoglievano la delegazione la presidente Giulietta Priami e la direttrice Ilaria Gherardini. La giornata del 12 marzo 2026 è stata dedicata all’ispezione delle attrezzature diagnostiche, tra cui spicca un nuovo mammografo donato dalla Fondazione Caript. La presenza dell’amministrazione provinciale non è casuale ma risponde a una necessità precisa: affrontare il problema delle mancate adesioni agli screening oncologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

