In un video che sta circolando online, vengono mostrati cani robot con teste in silicone che riproducono i volti di figure note del mondo tecnologico. L’ambientazione è un museo di Berlino, dove questi robot si muovono tra le opere d’arte. Il filmato ricorda alcune atmosfere di serie distopiche, come quelle di un episodio di Black Mirror, lasciando gli spettatori senza parole. Nessuna persona è presente nella scena, solo i robot e l’ambiente museale.

Immaginate di entrare in uno dei musei più prestigiosi di Berlino e trovarvi davanti una scena surreale: cani robot che si aggirano per la galleria, dotati di teste in silicone iperrealistiche che riproducono i volti di Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. E non finisce qui, perché questi automi defecano letteralmente arte generata dall’intelligenza artificiale. Non è una provocazione gratuita, ma l’ultima installazione di Mike Winkelmann, meglio conosciuto come Beeple, uno degli artisti digitali più influenti e costosi al mondo. La mostra, intitolata “ Regular Animals “, ha debuttato alla Neue Nationalgalerie di Berlino dopo la prima presentazione ad Art Basel Miami Beach nel 2025.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I cani robot di Beeple diventano Musk e Zuckerberg: il video lascia senza parole (e ricorda Black Mirror)

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