Bed and Breakfast a Napoli limite del 30 per cento in ogni palazzo in centro | le nuove regole

A Napoli sono state introdotte nuove norme per l'apertura di bed and breakfast e case vacanze nel centro storico. Le regole prevedono un limite del 30 per cento di strutture ricettive in ogni edificio e l'obbligo di modificare la destinazione d'uso degli immobili. Queste disposizioni riguardano tutte le proprietà situate nelle aree centrali della città.

Nuove regole per aprire B&B e case vacanze al centro di Napoli: obbligo anche di cambio di destinazione d'uso. Aigo Confesercenti: "Rischiano di scoraggiare il settore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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