Occupano abusivamente la stanza di un bed and breakfast

Due uomini sono stati denunciati a piede libero per aver occupato illegalmente una stanza di un bed and breakfast a Bolzano. L'intervento della polizia, avvenuto il 19 febbraio, è scaturito dalla segnalazione di un imprenditore locale che aveva trovato i due occupanti all’interno della struttura. I poliziotti hanno identificato i responsabili e li hanno allontanati. L’episodio ha causato disagi alla gestione dell’attività. La proprietà ha deciso di procedere con ulteriori verifiche.

Due denunce a piede libero per il reato di invasione di edifici. Si è concluso così l’intervento condotto dagli agenti di polizia di Bolzano che lo scorso 19 febbraio sono stati allertati da un imprenditore del posto perché due uomini, per ragioni che non sono state rese note, gli hanno occupato una stanza del suo Bed and Breakfast. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un 22enne italiano e un 35enne tunisino, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sarebbero riusciti ad entrare abusivamente in camera in quanto il più giovane, avendo pernottato regolarmente presso quel B&B qualche tempo prima, aveva conservato i codici di accesso alla stanza.🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Rapinatore riconosciuto da un poliziotto fuori servizio: la fuga finisce in un Bed & Breakfast Bed and breakfast chiuso dal Comune, la querelle si sposta davanti al giudiceIl contenzioso tra la signora Flavia Iorio e il Comune di Maddaloni, riguardante la chiusura del suo bed and breakfast, si sposta ora davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Conoscono i codici d'accesso e occupano abusivamente la stanza di un B&B: denunciati un 22enne e un 30enne; ? Occupano abusivamente la stanza di un bed and breakfast. Mario Imbimbo. . Il mondo al contrario, ma davvero. I giornalisti identificati dalla Polizia e i f@scisti che occupano abusivamente un immobile da oltre 20 anni tranquilli, affacciati a godersi la scena. È esattamente ciò che è accaduto alla troupe di "È sempre Car - facebook.com facebook