Palazzetto dello sport revocato il finanziamento E ora la società trascina il Comune in tribunale

Il finanziamento per il palazzetto dello sport è stato cancellato, causando tensioni tra la società e il Comune. La società ha denunciato per mesi l’immobilismo dell’amministrazione Matacena, che non ha ancora avviato i lavori previsti in via De Nicola. Ora, dopo il ritiro dei fondi, la società minaccia di portare il caso in tribunale. La questione si concentra sulla mancata realizzazione del nuovo impianto, che rischia di compromettere le attività sportive locali.

Finanziamento Pnrr perso e rischio risarcimento per centinaia di migliaia di euro: il consigliere de "La Politica che serve" parla di inerzia e grave danno per la città "Per oltre un anno abbiamo denunciato quella che consideriamo una vera e propria inerzia dell'amministrazione Matacena sulla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport in via De Nicola". È un atto d'accusa diretto quello che il consigliere comunale Mario De Michele, esponente del gruppo "La Politica che serve", rivolge alla maggioranza guidata dal sindaco Alfonso Matacena. Al centro della polemica c'è il progetto del nuovo impianto sportivo finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, revocato dopo mesi di stallo.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Parcheggio Pollio, società chiede risarcimento da 275mila euro e trascina ancora il Comune in tribunale