Chiusura asilo Magnolia slitta la decisione del Tribunale I genitori | Negato il diritto all’educazione

Il Tribunale amministrativo ha rinviato la decisione sulla chiusura dell’asilo Magnolia, causata dalle proteste dei genitori che denunciano la negazione del diritto all’educazione. La decisione, attesa per ieri, è stata posticipata senza una data certa. Nel frattempo, il Comitato Como a misura di famiglia ha pubblicato una lettera aperta, puntando l’attenzione sulla carenza di servizi per l’infanzia nella città.

Como, 18 febbraio 2026 – Slitta la decisione del Tar sul secondo ricorso dell'asilo Magnolia, prevista per ieri, ma nel frattempo il Comitato Como a misura di famiglia ha divulgato una lettera aperta che vuole riportare l'attenzione sulla situazione dei nidi a Como. Un messaggio per ripercorre inoltre tutte le tappe della vicenda che ruota attorno al destino della scuola. Nato dall'unione spontanea dei genitori "preoccupati per il futuro delle scuole a Como", il Comitato ha organizzato prima una petizione raccogliendo 3300 firme, e poi sostenuto i due ricorsi presentati dalle famiglie del Nido Magnolia, di cui l'ultimo, appunto, ancora aperto.