Hockey A1 Azzurra ko a casa di Bassano

Nella partita di hockey A1 giocata infrasettimanale, l'Azzurra Hockey Novara ha perso in trasferta contro Bassano con il punteggio di 4-2. La squadra di Novara ha affrontato il match in casa dell’avversario, chiudendo l’incontro con una sconfitta che si è conclusa con quattro reti contro le due segnate dagli avversari.

Scontro infrasettimanale e ko a testa alta per l'Azzurra Hockey Novara in A1: sconfitta a casa di Bassano 4-2.Mister Tataranni ha preparato il match grande attenzione d ogni minimo dettaglio e inizialmente manda in campo: Fongaro, Illuzzi, Maniero, Torres e Gavioli; dall’altra parte il collega.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Notizie correlate

Hockey pista: Bassano e Trissino volano nei posticipi di A1La 22esima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista è stata ufficialmente archiviata.

Hockey pista: Bassano e Trissino se ne vanno definitivamente in Serie A1Di seguito i tabellini, il riepilogo e la classifica aggiornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.

Panoramica sull’argomento

Hockey A1, Azzurra ko a casa di BassanoScontro infrasettimanale e ko a testa alta per l'Azzurra Hockey Novara in A1: sconfitta a casa di Bassano 4-2. Mister Tataranni ha preparato il match grande attenzione d ogni minimo dettaglio e inizia ... novaratoday.it

Quarti playoff, hockey Novara torna tra le prime otto del campionatoL'Azzurra Tr passa il turno per differenza reti: sconfitto Grosseto 12 -0 nella prima partita, ha perso la seconda per 10- 7 ... rainews.it