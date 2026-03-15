Hockey pista | Bassano e Trissino volano nei posticipi di A1

Nella 22esima giornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, le squadre di Bassano e Trissino hanno ottenuto importanti vittorie nei posticipi. La giornata si è conclusa con queste due formazioni che salgono in classifica, mentre altri incontri hanno definito la posizione delle squadre nella stagione in corso. La regular season si avvia verso la fase conclusiva con questi risultati.

La 22esima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista è stata ufficialmente archiviata. I posticipi domenicali hanno restituito i loro verdetti “ridisegnando” la classifica. Goleade per Bassano, 2-9 in casa del Breganze, e Trissino, addirittura 12-1 fra le mura amiche contro Monza, al netto dello svantaggio iniziale. Giallorossi davanti in classifica di un punto sui rivali: 57 per Bassano, 56 per Trissino in 22 partite disputate. Di seguito il recap di tutta la giornata: tabellini, risultati e classifica. CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 22 – Programma e Designazioni Arbitrali Sabato... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Una selezione di notizie su Hockey pista

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