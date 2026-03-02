Nella 21esima giornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, le squadre di Bassano e Trissino hanno concluso la loro stagione regolare, entrando ufficialmente in Serie A1. Il turno, svolto su tre giorni, ha confermato le posizioni di vertice con risultati definitivi e gerarchie consolidate nella parte alta della classifica. La giornata ha chiuso un capitolo importante del campionato.

Di seguito i tabellini, il riepilogo e la classifica aggiornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Sabato 28 Febbraio 2026 – ore 20:00 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – BCC CENTROPADANA LODI = 4-5 (3-2, 1-3)Indeco AFP Giovinazzo: Bovo, Amato (C), Cardoso, Mura, Mezzina – Clavel, Maturano, Turturro, Monticelli F, Dangelico – All. Marzella BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Antonioni (C), Compagno, Borgo, Faccin – Giovannetti, Borregan, Nadini, Monticelli G, Porchera – All. Bresciani Marcatori: 1° tempo: 1’10” Compagno (LOD), 7’31” Mura (AFP), 11’10” Faccin (LOD),22’24” Faccin (LOD), 22’33” Monticelli F (AFP) – 2° tempo: 19’43” Borgo (Tir. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey pista: Bassano e Trissino se ne vanno definitivamente in Serie A1

