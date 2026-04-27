Antonella Elia, attualmente in corsa per la vittoria del Grande Fratello Vip, si è mostrata visibilmente colpita nelle ultime ore quando Valeria Marini è entrata come ospite nella casa. La concorrente ha anche rivelato una motivazione personale legata al suo rapporto con l’attrice. La situazione ha creato tensione tra le due e ha attirato l’attenzione dei media sulle dinamiche all’interno del reality.

Antonella Elia è la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip. La donna è rimasta visibilmente scossa nelle ultime ore quando ha visto entrare nella casa Valeria Marini come ospite. L'ex compagna di Pietro Delle Piane ha dimostrato di non avere un gran rapporto con la showgirl. In un confronto con gli altri inquilini del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha svelato perché non sopporta Valeria Marini. La donna ha dichiarato: "Tra noi ci sono state tante cose non belle. Non parlo solo delle litigate al GF Vip 4, me ne ha combinate tante. Alcune cose sono successe di recente, una cosa grave c’è stata anche poco prima di entrare qui dentro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Antonella Elia rivela: “Ecco perché non sopporto Valeria Marini”

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