Samp-t sistemi di difesa anti-drone e anti-aerea chiesti all' Italia dai Paesi del Golfo ma già impiegati in Ucraina

Il ministro della Difesa ha annunciato che i Paesi del Golfo hanno richiesto all’Italia sistemi di difesa anti-drone e anti-aerea Samp-T. Questi sistemi sono già stati utilizzati in Ucraina e rappresentano componenti chiave delle capacità militari europee. La richiesta arriva in un momento in cui la tecnologia di difesa si conferma elemento centrale nelle strategie di sicurezza internazionale.

Le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto hanno riportato sotto i riflettori uno dei sistemi militari più sensibili e strategici di cui dispone l’Europa: i Samp-T. Davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Parlamento, Crosetto ha parlato apertamente delle richieste arrivate dai Paesi del Golfo, spiegando che «i Paesi della regione stanno esprimendo una fortissima preoccupazione per l’evoluzione della crisi e hanno manifestato la necessità di rafforzare con urgenza le proprie capacità di difesa», soprattutto nel settore della difesa aerea e anti-drone. I Paesi del Golfo e la richiesta di Samp-T E quando il ministro chiarisce cosa... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

La Francia è "pronta" a partecipare alla difesa dei Paesi del Golfo e della Giordania, obiettivo in queste ore di raid dell'Iran: "Conformemente agli accordi che legano il Paese ai suoi partner e al principio della difesa collettiva", ha dichiarato il ministro degli Este - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti e diversi Paesi del Golfo, tra cui l'Arabia Saudita, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui criticano duramente l'Iran per aver preso di mira Paesi e civili nella regione bit.ly/4tZJ8vH Per altre notizie bit.ly/3ZydJC #IranWar x.com