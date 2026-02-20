Hilary Duff spera che vi ricordiate di lei

Hilary Duff torna sulla scena musicale, cercando di risvegliare i ricordi dei fan con un nuovo album. La cantante, famosa negli anni Duemila, ha deciso di rimettersi in gioco dopo diversi anni di silenzio. La sua scelta di puntare sulla nostalgia ha attirato l’attenzione di molti, desiderosi di risentire le sue hit di un tempo. La cantante spera che il pubblico apprezzi questa sua rinascita musicale. Il disco è disponibile da pochi giorni nei negozi e online.