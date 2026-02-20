Hilary Duff spera che vi ricordiate di lei
Hilary Duff torna sulla scena musicale, cercando di risvegliare i ricordi dei fan con un nuovo album. La cantante, famosa negli anni Duemila, ha deciso di rimettersi in gioco dopo diversi anni di silenzio. La sua scelta di puntare sulla nostalgia ha attirato l’attenzione di molti, desiderosi di risentire le sue hit di un tempo. La cantante spera che il pubblico apprezzi questa sua rinascita musicale. Il disco è disponibile da pochi giorni nei negozi e online.
Sono passati venticinque anni da quando Hilary Duff diventò popolarissima tra gli adolescenti di tutto il mondo interpretando Lizzie McGuire su Disney Channel, ventitré dal suo esordio discografico, ventuno da quando fu una dei protagonisti di un’apprezzata commedia diretta da Shawn Levy e undici dall’uscita del suo penultimo disco, Breathe In. Breathe Out. Nel mezzo Duff, che oggi ha 38 anni, ha avuto quattro figli con il suo compagno Matthew Koma, che è anche il produttore del suo ultimo album: Luck. or Something, uscito venerdì. Musicalmente le sue undici canzoni sono molto simili a quelle che la resero celebre anni Duemila.🔗 Leggi su Ilpost.it
