Una foto di Gonzalo Higuaín ha attirato molta attenzione sui social network, mostrando un aspetto completamente diverso rispetto alle sue precedenti immagini pubbliche. L’ex attaccante, noto per le sue esperienze con diverse squadre italiane, appare in un nuovo look che ha sorpreso i follower. La fotografia si è diffusa rapidamente online, generando commenti e condivisioni tra gli utenti.

Asllani trascina il Besiktas e l’Inter gongola: riscatto dei turchi sempre più vicino? Gli aggiornamenti Calciomercato Roma, il futuro di Dybala tra volontà e strategia: la scelta è chiara. E Gasperini. Mateta torna nel mirino: intreccio di mercato tra Milan e Juventus! L’agente del francese a San Siro Conferenza stampa Spalletti pre Juve Verona: «Yildiz? Ha avuto una piccola infiammazione che può peggiore, migliorare, è un po’ una gestione. Sulla vicenda arbitri.» Convocati Atalanta: le scelte di Palladino per la sfida contro il Genoa! La lista completa dei nerazzurri Italiano non ha dubbi: «Dobbiamo preservare l’ottavo posto, non sarà facile lottare per il settimo posto ma.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Higuaín sorprende tutti: spopola online lo scatto che mostra l’ex bomber argentino completamente cambiato – FOTO

Notizie correlate

Higuain irriconoscibile a Miami: lo scatto che sciocca i tifosi? Cosa scoprirai Come ha cambiato radicalmente il suo aspetto l'ex bomber argentino? Perché Higuain ha deciso di allontanarsi definitivamente dal...

Leggi anche: Higuain irriconoscibile in un negozio di Miami: la foto virale dell’ex bomber del Napoli scatena i social