L’ex calciatore argentino è stato recentemente fotografato a Miami, lasciando i tifosi sorpresi per il suo aspetto diverso rispetto al passato. Lo scatto ha fatto il giro dei social e ha suscitato molte reazioni tra gli appassionati. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sui motivi di questo cambiamento e sulla sua decisione di allontanarsi definitivamente dal mondo del calcio.

? Cosa scoprirai Come ha cambiato radicalmente il suo aspetto l'ex bomber argentino?. Perché Higuain ha deciso di allontanarsi definitivamente dal mondo del calcio?. Cosa lo spinge oggi a dedicarsi alla cucina e al vino?. Quali sono le nuove passioni che occupano la giornata dell'ex calciatore?.? In Breve Higuain vive in Florida lontano dai riflettori del calcio professionistico.. L'ex attaccante ha giocato per Real Madrid, Napoli e Juventus.. Il trentanovenne coltiva ora passioni per la cucina e l'enologia.. Il giocatore pratica regolarmente il padel nella zona di Miami.. Uno scatto rubato in un negozio sportivo di Miami mostra oggi Gonzalo Higuain con un aspetto trascurato che ha lasciato sbalorditi i tifosi del tutto mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Higuain irriconoscibile a Miami: lo scatto che sciocca i tifosi

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