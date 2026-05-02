Negli ultimi giorni sui social si è diffusa una foto di Gonzalo Higuain che ha sorpreso molti utenti, poiché l’attaccante appare molto diverso dal solito. La sua immagine ha suscitato commenti e confronti con personaggi di film o personaggi di fantasia. La foto ha attirato l’attenzione di chi ricorda il calciatore per le sue precedenti performance sportive e il suo volto noto. La controversia riguarda principalmente l’aspetto fisico mostrato in quella immagine recente.

(Adnkronos) – Si rivede Gonzalo Higuain. E gli appassionati fanno fatica a riconoscerlo. L'ex attaccante di Napoli, Juventus e Milan è riapparso sui social, in un selfie con un suo piccolo tifoso in un negozio di articoli sportivi a Miami, e tanti utenti hanato il suo aspetto fisico: "Ma è davvero lui?" il commento che rimbalza più frequentemente su X. Higuain è stato fotografato in canotta, con la barba folta e il look abbastanza trascurato rispetto agli anni d'oro trascorsi in Serie A tra gol segnati a cascata. La foto dell'ex attaccante argentino, postata sui social da un tifoso, è presto diventata virale. Qualcuno,...🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Leggi anche: Con il viso gonfio e i tratti trasformati, l'attore è apparso quasi irriconoscibile, scatenando le teorie più folli sui social

Ma è davvero Higuain? Un selfie col Pipita a Miami sta spaccando i socialIl tempo passa per tutti, ma per Gonzalo Higuaín sembra aver corso più velocemente che per altri, almeno stando all'ultima foto diventata virale sul...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Iran pronto a discutere di Hormuz, Trump boccia la nuova proposta: Non basta.

Higuain irriconoscibile sui social: Ha recitato in Cast Away?L'ex attaccante di Napoli, Juve e Milan riappare in una foto e i tifosi fanno fatica a riconoscerlo: 'Davvero è lui?' ... adnkronos.com

Gonzalo Higuain, che fine ha fatto? Un fan lo incontra a Miami: ora è irriconoscibileGonzalo Higuain ha dominato per anni il campionato italiano. Prima al Napoli e poi alla Juventus, è stato uno degli attaccanti più forti passati in Serie A negli ... corriereadriatico.it