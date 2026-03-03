L’attore è stato visto con il volto gonfio e i tratti alterati, un cambiamento che ha suscitato molte speculazioni sui social. La sua faccia, solitamente riconoscibile per la flessibilità e la capacità di cambiare espressione, appariva diversa e poco familiare. La sua immagine ha fatto discutere, alimentando teorie e supposizioni tra gli utenti online.

Il volto di Jim Carrey è sempre stato la sua firma: elastico, gommoso, capace di trasformarsi in mille maschere senza mai perdere quell'essenza che lo ha reso un'icona mondiale. Eppure, durante l'ultima cerimonia dei premi César a Parigi, quel viso è apparso fin troppo trasformato, scatenando un'ondata di stupore e teorie del complotto che hanno fatto il giro dei social. Tra chi urla al lifting mal riuscito e chi sostiene che sul palco sia salito un sosia, il mistero si infittisce, costringendo persino gli organizzatori a intervenire. Salito sul palco del teatro Olympia di Parigi per ricevere il César d'onore alla carriera, il divo di The Mask ha lasciato tutti a bocca aperta.

© Iodonna.it - Con il viso gonfio e i tratti trasformati, l'attore è apparso quasi irriconoscibile, scatenando le teorie più folli sui social

Leggi anche: “Quello non è Jim Carrey, ma un suo clone”: la partecipazione dell’attore “irriconoscibile” ai Cesar Awards scatena le teorie complottiste

Jim Carrey è irriconoscibile, l’attore ai César con il viso gonfio. E scatta la teoria del sosiaViso gonfio, zigomi sporgenti, pelle tiratissima. Jim Carrey ai César, i premi consegnati a Parigi la scorsa settimana, era irriconoscibile. Come se fosse nel suo The Mask, ma almeno senza colorito ve ... repubblica.it

