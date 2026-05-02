Una foto di un uomo che assomiglia a un ex calciatore noto è diventata protagonista di discussioni sui social media. Nell'immagine, l'uomo indossa una barba folta, una canotta e sandali, ed è stato immortalato in un negozio di articoli sportivi a Miami. La somiglianza con la figura pubblica ha portato gli utenti a chiedersi se si tratti effettivamente di lui, creando un dibattito tra chi lo riconosce e chi è più scettico.

Higuain irriconoscibile a Miami: barba folta, canotta e sandali. I social impazziscono per la foto dell’ex bomber del Napoli Higuain irriconoscibile in una foto scattata in un negozio di articoli sportivi di Miami. L’ex attaccante del Napoli è stato immortalato mentre faceva un selfie con un piccolo tifoso: canotta giallo paglierino, pantaloncini azzurri, sandali, barba foltissima. Il web si è diviso tra chi scrive “Ma è davvero lui?” e chi ironizza: “Ha recitato in Cast Away? “. La foto, rilanciata da Marca e da El Nacional, è diventata virale in poche ore. L’uomo nella foto è lo stesso che il 14 maggio 2016 segnò una tripletta al Frosinone per arrivare a 36 gol in una singola stagione di Serie A, battendo il record di Gunnar Nordahl che resisteva dal 1950.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È lui o non è lui? La foto di Higuain irriconoscibile in un negozio di Miami divide i social

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