Un’immagine pubblicata sui social mostra l’ex calciatore in un negozio sportivo di Miami, con un aspetto notevolmente diverso rispetto al passato, suscitando reazioni contrastanti tra gli utenti online. La foto è diventata virale, ma alcuni hanno sollevato dubbi sulla sua autenticità, alimentando discussioni tra chi ritiene si tratti di una trasformazione fisica evidente e chi, invece, mette in dubbio la veridicità dell’immagine. La discussione riguarda principalmente le differenze fisiche dell’atleta rispetto a precedenti apparizioni pubbliche.

L’ex attaccante appare irriconoscibile in un negozio sportivo, ma c’è chi mette in discussione l’autenticità dell’immagine. La trasformazione fisica di Higuaín è diventata virale in poche ore dopo la diffusione di uno scatto che ritrae l’ex attaccante in un negozio di articoli sportivi a Miami. La foto ha subito acceso un acceso dibattito online, tra chi si concentra sul cambiamento fisico e chi ne mette in dubbio l’autenticità. Il protagonista dello scatto appare con barba folta, abbigliamento casual e un aspetto molto diverso da quello mostrato durante la sua carriera da calciatore. Higuain nel discusso scatto a Miami La foto: un’immagine che sorprende.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Higuaín, foto virale da Miami: la trasformazione fisica divide i social e scatena i dubbi (FOTO)

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