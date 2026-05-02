Higuaín foto virale da Miami | la trasformazione fisica divide i social e scatena i dubbi FOTO
Un’immagine pubblicata sui social mostra l’ex calciatore in un negozio sportivo di Miami, con un aspetto notevolmente diverso rispetto al passato, suscitando reazioni contrastanti tra gli utenti online. La foto è diventata virale, ma alcuni hanno sollevato dubbi sulla sua autenticità, alimentando discussioni tra chi ritiene si tratti di una trasformazione fisica evidente e chi, invece, mette in dubbio la veridicità dell’immagine. La discussione riguarda principalmente le differenze fisiche dell’atleta rispetto a precedenti apparizioni pubbliche.
L’ex attaccante appare irriconoscibile in un negozio sportivo, ma c’è chi mette in discussione l’autenticità dell’immagine. La trasformazione fisica di Higuaín è diventata virale in poche ore dopo la diffusione di uno scatto che ritrae l’ex attaccante in un negozio di articoli sportivi a Miami. La foto ha subito acceso un acceso dibattito online, tra chi si concentra sul cambiamento fisico e chi ne mette in dubbio l’autenticità. Il protagonista dello scatto appare con barba folta, abbigliamento casual e un aspetto molto diverso da quello mostrato durante la sua carriera da calciatore. Higuain nel discusso scatto a Miami La foto: un’immagine che sorprende.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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