Hermes via libera dell’assemblea al bilancio 2025 | utile positivo e crescita confermata

I soci di Hermes servizi metropolitani hanno approvato ieri il bilancio 2025 durante l’assemblea tenutasi a Palazzo San Giorgio. La riunione ha portato all’approvazione di un risultato economico positivo, con un utile netto che conferma la crescita prevista. La società ha presentato i dati finanziari relativi all’ultimo esercizio, confermando l’andamento positivo rispetto agli anni precedenti.

Si è tenuta ieri, a palazzo San Giorgio l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2025 della società Hermes servizi metropolitani Srl, conclusasi con l’approvazione di un risultato economico positivo e con un utile netto che conferma il percorso di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utileArezzo, 27 aprile 2026 – Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utile. Reale group, 2025 positivo e in crescita: utile a 320,5 milioniIl Consiglio di Amministrazione di Reale Mutua, nella seduta del 27 febbraio scorso, ha esaminato l’anteprima del Bilancio Consolidato Integrato alla...