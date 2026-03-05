Reale group 2025 positivo e in crescita | utile a 320,5 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Reale Mutua ha approvato i risultati del 2025, con un utile di 320,5 milioni di euro e una crescita rispetto all’anno precedente. La riunione si è svolta il 27 febbraio scorso, durante la quale sono stati analizzati i dati finanziari e le performance dell’azienda. Reale Group ha così confermato un andamento positivo e in espansione nel settore assicurativo.

Il Consiglio di Amministrazione di Reale Mutua, nella seduta del 27 febbraio scorso, ha esaminato l’anteprima del Bilancio Consolidato Integrato alla data del 31 dicembre 2025 di Reale Group, che delinea un chiaro e ulteriore rafforzamento del primo gruppo mutualistico italiano in termini di solidità patrimoniale, redditività, crescita e posizionamento competitivo. Il risultato consolidato di Reale Group si conferma positivo e in crescita del 45,5%, raggiungendo 320,5 milioni di euro, grazie al contributo positivo di tutti i settori del Gruppo (assicurativo, immobiliare, servizi e bancario) e di tutte le country. Il dinamismo societario si evidenzia nella crescita del 4,7%, con una raccolta premi complessiva che si attesta a 6,6 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

