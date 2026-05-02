Herencias il teatro nella cultura ispanica

Il 4 maggio si inaugura la quinta edizione di Herencias, un evento dedicato alle scritture di memoria e identità nella cultura civile ispanica. La manifestazione si svolge al Teatro Palladium dell’Università Roma Tre e prevede una serie di rappresentazioni teatrali. L’iniziativa si concentra sulla tradizione teatrale e letteraria delle comunità ispaniche, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento. La rassegna proseguirà nei giorni successivi con spettacoli e incontri dedicati.

Si apre il 4 maggio al Teatro Palladium – Università Roma Tre, la quinta edizione di Herencias – scritture di memoria e identità, un’immersione nella cultura civile ispanica attraverso un ciclo di performance teatrali e dialoghi sulle parole della memoria: vittima, attesa, testimone, terrorismo, educazione, fosse, corpo. Un lessico di testimonianza dei traumi del passato che si confronta con un presente ancora segnato da discriminazione, violenza, emarginazione. Saranno presentati testi degli spagnoli Max Aub, Ignacio Amestoy, Mafalda Bellido, José Cruz, Carmen Losa, dell’argentina Nora Strejilevich e della messicana Sonia Gregorio. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Herencias, il teatro nella cultura ispanica Notizie correlate Herencias 2026: il teatro civile al Palladium di RomaCosa: La quinta edizione della rassegna Herencias – scritture di memoria e identità, dedicata al teatro e alla cultura civile ispanica. "Herencias – scritture di memoria e identità" al Teatro PalladiumSi apre il 4 maggio al Teatro Palladium – Università Roma Tre, la quinta edizione di Herencias – scritture di memoria e identità. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Herencias – scritture di memoria e identità al Teatro Palladium; Herencias – scritture di memoria e identità; Herencias 2026: il teatro civile al Palladium di Roma; Herencias 2026 | il teatro civile al Palladium di Roma. Herencias – scritture di memoria e identità al Teatro PalladiumSi apre il 4 maggio al Teatro Palladium – Università Roma Tre, la quinta edizione di Herencias – scritture di memoria e identità. Un’immersione nella cultura civile ispanica attraverso un ciclo di per ... romatoday.it Teatro Palladium, torna Herencias la rassegna dedicata alla memoria e all’identità roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Herencias – V edizione • Le parole della memoria - Programma completo della rassegna Lunedì 4 maggio alle ore 17.00 andrà in scena al Teatro Palladium (Piazza Bartolomeo Romano, 8) la lettura drammatizzata della traduzione in italiano a cura dell - facebook.com facebook