Una squadra di giovanissimi ha conquistato un importante riconoscimento in ambito internazionale, vincendo il premio Fair Play durante una competizione in ambito Champions Pulcini. Durante la finale, i piccoli atleti sono entrati in campo portando il pallone e rispettando le regole del fair play, ottenendo così un riconoscimento speciale. Tra i protagonisti, si distingue un giovane talento che ha ricevuto l’onorificenza per il suo comportamento corretto e rispettoso.

? Cosa scoprirai Chi è il giovane talento che ha vinto il premio FairPlay?. Come hanno portato il pallone in campo durante la finale?. Quali squadre croate hanno sfidato i ragazzi del Verona?. Perché questo torneo internazionale impatta sull'economia della provincia bellunese?.? In Breve 650 bambini e 41 formazioni hanno partecipato tra Rasai e Feltre.. Matteo Dal Piero vince come miglior giocatore, Ivano Iamcie premio portiere.. Manuele Viola riceve premio FairPlay, Francesco Gandin borsa di studio Mauro De Menech.. Presenza dei sindaci Fusaro e Roldo insieme al delegato FIGC Orazio Zanin.. L’Hellas Verona conquista la trentottesima edizione delle Champions Pulcini battendo il Rijeka in una finale combattuta tra i campi di Rasai e dello stadio Zugni Tauro di Feltre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hellas Verona ai vertici: trionfo internazionale a Champions Pulcini

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