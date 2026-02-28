Nella partita tra Verona e Napoli, l'allenatore del Napoli spera di ottenere una vittoria per migliorare la posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. L'Hellas Verona, invece, cerca punti fondamentali per evitare la retrocessione, considerando questa come una delle ultime chance di salvezza. La sfida si gioca in un momento decisivo per entrambe le squadre, con obiettivi diversi.

La squadra azzurra punta a lasciarsi alle spalle la sconfitta di Bergamo, i gialloblù hanno conquistato solo un punto nelle ultime tre Con la Roma a pari punti e la Juventus a -4, il Napoli non può permettersi ulteriori rallentamenti ai piani alti della classifica. L'obiettivo, per la squadra di Antonio Conte, adesso è centrare la qualificazione in Champions League e per questo bisogna ritrovare continuità dopo la sconfitta di Bergamo. Dall'altro lato, il Verona si sta giocando le ultime chance residue di permanenza in Serie A e deve cercare di raccogliere il maggior numero di punti. Scopriamo pronostico e quote di Verona-Napoli, in programma sabato alle 18 allo stadio Bentegodi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verona-Napoli, pronostico: Conte per la Champions, ma l'Hellas è all'ultima spiaggia

Fiorentina-Hellas Verona, probabili formazioni. È già quasi un'ultima spiaggiaAl Franchi, i viola cercano la prima vittoria in questa Serie A per non sprofondare.

Napoli Hellas Verona 2-2, riesce solo a metà la rimonta per gli uomini di Conte. Annullato un gol ad Hoijlunddi Redazione JuventusNews24Napoli Hellas Verona si è conclusa con il risultato di 2-2: riesce solo a metà la rimonta agli uomini di Antonio Conte.

Verona-Napoli, il pronostico: Conte per l'allungo Champions, ma l'Hellas è all'ultima spiaggiaPronostico Verona-Napoli quote statistiche analisi precedenti 27ª giornata Serie A in programma sabato alle ore 18 ... gazzetta.it

Verona-Napoli, pronostico sul numero di reti segnate dai partenopei e minuto ultimo golNapoli-Verona sembrava una sfida sulla carta senza storia e invece, al Maradona, gli azzurri pareggiarono per 2-2 dopo essere andati sotto di due gol. Sabato (ore 18.00) la squadra di Antonio Conte ... corrieredellosport.it

Il ballottaggio in porta continua più che mai Secondo quanto riferisce 'La Repubblica', per Verona-Napoli Antonio Conte sta valutando una novità anche in porta. Dopo i pareggi contro Roma e Atalanta con la doppia titolarità di Milinkovic-Savic è possibile ch - facebook.com facebook

Verona-Napoli, le probabili formazioni #SkySport #SkySerieA x.com