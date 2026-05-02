Durante il doppio a Madrid, Heliovaara e Patten hanno affrontato una rimonta nel super tie-break, recuperando da uno svantaggio di 0-4. Nel corso del match, hanno avuto numerose occasioni di break, ma hanno sprecato otto delle dieci opportunità. La partita si è conclusa con la loro vittoria nel tie-break decisivo, segnando un risultato sorprendente dopo un inizio difficile.

? Cosa scoprirai Come hanno ribaltato lo 0-4 nel super tie-break decisivo?. Perché Heliovaara e Patten hanno sprecato otto break point su dieci?. Chi ha messo in difficoltà i favoriti con cinque ace spettacolari?. Quanto vale questo secondo titolo Masters 1000 per la coppia finnico-britannica?.? In Breve Heliovaara e Patten hanno vinto 10 punti su 13 nel super tie-break finale.. I vincitori hanno convertito solo 2 break point su 10 opportunità totali.. Andreozzi e Guinard hanno messo a segno 5 ace durante l'incontro.. È il dodicesimo titolo della coppia finnico-britannica su 16 finali disputate.. Heliovaara e Patten conquistano il doppio a Madrid battendo Andreozzi e Guinard per 6-3, 3-6 e 10-7 nella giornata di sabato 2 maggio 2026 alla Caja Magica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Heliovaara e Patten: rimonta nel super tie-break per il doppio a Madrid

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