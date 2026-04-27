LIVE Darderi-Cerundolo ATP Madrid 2026 in DIRETTA | si deciderà al super tie-break il secondo doppio cresce l’attesa per l’azzurro

Al torneo ATP di Madrid, si sta disputando la partita tra Darderi e Cerundolo, con la decisione che sarà presa al super tie-break per il secondo doppio. Nel frattempo, la partita tra Cobolli e Vallejo è in corso, iniziata alle 11.00. L’attenzione dei tifosi italiani è rivolta anche alla sfida tra due altri giocatori, che si sta svolgendo in diretta. La giornata di gare prosegue con diverse partite in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00) 13.52 Austin Krajicek e Nikola Mektic si aggiudicano il secondo set al tie-break, per 7 punti a 5: sarà il super tie-break a decidere il match. Ricordiamo che la sfida tra l’azzurro Luciano Darderi e l’argentino Francisco Cerundolo non inizierà prima delle ore 15.00. 13.01 Gli spagnoli Pablo Llamas Ruiz e Benjamin Winter Lopez hanno vinto il primo set per 6-3 contro Austin Krajicek e Nikola Mektic. Alle ore 15.00, sul Campo 4, toccherà all’azzurro. 12.13 Termina il primo match di giornata sul Campo 4: nel tabellone di doppio femminile arriva una facile vittoria per Ellen Perez e Demi Schuurs, che hanno sconfitto con il punteggio di 6-3, 6-0 Mariia Kozyreva e Miriam Skoch.🔗 Leggi su Oasport.it

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