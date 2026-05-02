Helena Prestes ha lasciato Lecco per trasferirsi a Miami. Dopo aver concluso il trasloco, la modella brasiliana si è imbarcata su un volo verso gli Stati Uniti. La destinazione è New York, dove ha intenzione di partecipare a diverse collaborazioni con la sua agenzia di moda. La sua partenza è stata comunicata attraverso i canali social.

Helena Prestes è volata in America dopo aver finito il trasloco a Lecco. La modella brasiliana ha raggiunto New York per alcune collaborazioni con la sua agenzia di moda. Nelle scorse ore, la donna aveva fatto una breve diretta su Tiktok, dove aveva rivelato ai suoi fans che avrebbe lasciato momentaneamente la Grande Mela per recarsi in un un'altra città degli States dove avrebbe un incontrato una personale speciale. Parole che avevano incuriosito i tanti sostenitori della compagna di Javier Martinez. A distanza di ore dall'annuncio, ecco che Helena Prestes ha rivelato di aver raggiunto Miami. L'ex concorrente del Grande fratello ha pubblicato alcune storie nel suo profilo Instagram in cui la si vede insieme alla nonna e lo zio, residenti nella città da tempo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes vola a Miami: il motivo è speciale

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