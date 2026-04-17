Helena Prestes dà buca ai fans | il motivo è speciale

Helena Prestes ha cancellato un appuntamento con i suoi fan senza comunicare i motivi. La cantante, molto seguita, aveva programmato un evento che poi è stato annullato all’ultimo momento. La decisione ha generato molte domande tra i seguaci, che speravano di incontrarla di persona. Finora, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dall’artista o dal suo staff.

Helena Prestes continua a tenere alta l'attenzione del suo pubblico che ormai la segue da diverso tempo. La modella influencer ha trovato popolarità grazie al Grande fratello, con cui ha saputo costruirsi una grande fanbase. Nei giorni scorsi, la donna aveva annunciato che il 17 aprile avrebbe fatto una diretta social nel suo profilo Tiktok per aggiornare i fans di quello che stava succedendo nella sua vita. Una live che è saltata all'ultimo minuto come rivelato da Helena Prestes, la quale ha pubblicato nel suo canale d'Instagram il motivo. La donna ha pubblicato la foto di Javier Martinez seduto ad un tavolo di un ristorante con il seguente commento: "Il motivo per cui non ho fatto la live oggi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Helena Prestes dà buca ai fans: il motivo è speciale Notizie correlate Leggi anche: Nuova avventura per Helena Prestes: l’annuncio scatena i fans Leggi anche: Helena Prestes presa una drastica decisione: i fans esultano