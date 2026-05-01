Helena Prestes arrivano i complimenti da un campione | ecco da chi

Una modella brasiliana sta attirando l’attenzione sui social dopo aver pubblicato un nuovo video su YouTube, seguito da più di 10 mila utenti. La sua presenza online e i contenuti condivisi stanno generando commenti e apprezzamenti da parte di alcuni campioni del settore, che si sono complimentati pubblicamente con lei. La sua attività sui social continua a crescere, mantenendo alta l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

Helena Prestes continua a sorprendere il suo pubblico. La modella brasiliana è tornata a far parlare di sé con la pubblicazione di un nuovo video su You Tube dov'è seguita da oltre 10 mila utenti. L'ex concorrente del Grande Fratello ha postato un filmato in cui la si vede esercitarsi col suo kite-surf insieme a Lorenzo Casati a Tarifa in Spagna. In questa circostanza, la donna ha avuto modo d'intervistare il campione del mondo di kite-surf classe big air del 2025. Una chiacchierata piacevole che è stata apprezzata sia dai sostenitori di Helena Prestes che dallo stesso Lorenzo Casati. Proprio quest'ultimo ha dichiarato nel corso dell'intervista: "Hai mai pensato di fare la conduttrice televisiva? Sei stata bravissima?".🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Helena Prestes, arrivano i complimenti da un campione: ecco da chi Notizie correlate Leggi anche: Helena Prestes realizza il suo sogno: arrivano i complimenti degli ex gieffini Leggi anche: Grande fratello vip, Helena Prestes svela: “Ecco per chi tifo” Contenuti utili per approfondire Si parla di: Javier Martinez e Helena Prestess: arriva la dolce notizia inaspettata per i fan. Helena Prestes saluta l'Italia: al via l'avventura di un mese in America per lavoroNelle scorse ore Helena è sbarcata negli USA, dove dovrebbe restare per più di un mese per lavorare su progetti top secret ... it.blastingnews.com Helena Prestes inarrestabile: tante nuove collaborazioni e carriera sempre più versatileSolo negli ultimi giorni Helena ha sponsorizzato diversi brand per la prima volta e i fan continuano a gioire per i suoi successi: 'Chi la ferma più?' ... it.blastingnews.com