Scacco allo spaccio di eroina e cocaina in Abruzzo | venti misure cautelari sequestrati 30 chili di droga e 100mila euro

L'operazione antidroga ha portato all'arresto di venti persone e al sequestro di oltre 30 chili di droga e 100 mila euro. La causa è stata una vasta attività investigativa che ha colpito un’organizzazione dedita allo spaccio di eroina e cocaina, con focus anche sulla provincia di Chieti e Vasto. Le misure cautelari sono state eseguite all’alba, mentre sono stati trovati e sequestrati numerosi soldi e sostanze stupefacenti nascosti in vari nascondigli.

L'operazione "Rondò", partita da un'attività commerciale di Montesilvano, riguarda anche Vasto: le sostanze stupefacenti partivano da Nord Italia e Foggiano per raggiungere le località abruzzesi Riguarda anche la provincia di Chieti, Vasto in particolare, l'operazione scattata all'alba di lunedì 23 febbraio, che ha assestato un colpo alla rete dello spaccio di stupefacenti in Abruzzo. Come ricostruisce Il Pescara, l'operazione denominata Rondò, coordinata dal sostituto procuratore della procura di Pescara Giuliana Rana, ha portato a venti ordinanze di custodia cautelare, con sette persone finite in carcere, dieci per cui è stato disposto l'obbligo di dimora e di firma e tre con l'obbligo di dimora.

Scacco allo spaccio in stazione e a ridosso delle scuole, 10 misure cautelari: cinque catturati, quattro erano già in carcere

