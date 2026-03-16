NASCAR Hamlin domina con Toyota a Las Vegas

Denny Hamlin, alla guida di una Toyota, ha vinto la quinta tappa della NASCAR Cup Series 2026 a Las Vegas dopo aver recuperato da una penalità. La gara si è conclusa con Hamlin che ha conquistato la vittoria, portando a casa il successo nonostante le difficoltà iniziali. La competizione si è svolta sul circuito di Las Vegas con diversi cambi di posizione durante la corsa.

Denny Hamlin recupera dopo una penalità e vince di forza a Las Vegas la quinta tappa della NASCAR Cup Series 2026. Il #11 di Toyota e Joe Gibbs Racing firma la 61ma affermazione in carriera diventando il decimo pilota più vincente di sempre della storia della prestigiosa serie americana riservata alle stock car. Dopo aver monopolizzato la scena in qualifica, Christopher Bell si è imposto di forza nella Stage 1. Il #20 di Toyota ha battuto il compagno di squadra Denny Hamlin #11, apparentemente superiore dopo le prime fasi d’azione all’interno del primo vero catino da 1 miglio e mezzo del calendario 2026. Bell ha poi ceduto il primato nella seconda frazione alla Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports di Kyle Larson. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, Hamlin domina con Toyota a Las Vegas Articoli correlati NASCAR, nuova sorpresa in vista a Las Vegas?Torna la NASCAR Cup Series a Las Vegas per la quinta prova delle ventisei valide per la regular season. Bell domina Las Vegas: JGR occupa le prime tre posizioniChristopher Bell ha conquistato la pole position per la gara di Las Vegas, portando il suo team Joe Gibbs Racing a occupare interamente le prime tre... Contenuti utili per approfondire Las Vegas Argomenti discussi: Christopher Bell domina le qualifiche della NASCAR Cup a Las Vegas con un sorprendente sweep della Joe Gibbs Racing.; Christopher Bell domina le qualifiche della NASCAR Cup a Las Vegas con un incredibile sweep della Joe Gibbs Racing.