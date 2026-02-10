NASCAR | Larson per il tris Hamlin ci riprova Domenica la prima prova del 2026 a Daytona

La stagione NASCAR 2026 parte questo weekend a Daytona con la prima prova. Larson punta al terzo successo consecutivo, mentre Hamlin cerca di riscatto. Sono 36 settimane di gare intense, che porteranno fino alla finale di Homestead-Miami, che torna a ospitare l’ultimo atto stagionale dopo anni di assenza.

Parte questo weekend una nuova intensa stagione per quanto riguarda la NASCAR Cup Series. Iniziano da Daytona trentasei lunge settimane che ci condurranno alla finale di Homestead-Miami, impianto che finalmente tornerà ad ospitare l’ultimo atto della stagione. La finale potrebbe però non essere più determinante in quanto spariranno i Playoffs a favore del ritorno della ‘The Chase ’. Il format, in vigore dal 2004 al 2013, sarà ripristinato: i migliori sedici piloti della classifica dopo le prime ventisei corse avranno la chance di contendersi il successo nelle ultime dieci corse. Non vi saranno più esclusioni o Playoffs Points: il campione 2026 sarà colui che durante la ‘The Chase’ avrà accumulato più punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il calendario NASCAR 2026 presenta il programma completo della stagione, che si svolgerà da febbraio a novembre.

Porsche Penske Motorsport conquista per il terzo anno consecutivo la vittoria nella Rolex 24 at Daytona, una delle più importanti gare endurance negli Stati Uniti.

