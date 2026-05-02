Half Man su Hbo Max nuove botte di disagio dal creatore di Baby Reindeer

Era il 2024 quando Richard Gadd, fino a quel momento comico e attore di non particolare successo con poche piccole parti televisive nel curriculum, si impose all’attenzione mondiale con una miniserie di Netflix tratta da un suo spettacolo teatrale ma, soprattutto, da una sua inquietante esperienza di vita. Parliamo naturalmente di Baby Reindeer, una storia che partiva come una vicenda di stalking e si trasformava nel doloroso scavo psicologico di un protagonista costretto a gestire traumi presenti e passati capaci di rivoluzionare la sua vita. Risultato: tre Emmy Awards “pesanti”, per la miglior miniserie, la miglior sceneggiatura, e il miglior attore protagonista.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Half Man, la nuova miniserie di Richard Gadd dopo Baby Reindeer, è un'odissea cupa nel cuore della rabbia maschileHalf Man continua il lavoro di Richard Gadd alla ricerca di storie crude che scavano nella nostra anima.

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Il secondo episodio di Half Man è ufficialmente disponibile su HBO Max. x.com

Dopo #BabyReindeer, stavolta #RichardGadd sbarca su #HBOMax con la miniserie #HalfMan. Un rapporto tra 2 fratelli lungo 40 anni tossico ma interessante che merita di essere esplorato. Recensione dell'episodio 1x01 nei commenti. #RichardGadd # - facebook.com facebook