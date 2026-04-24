Da oggi disponibile su HBO Max, la serie Half Man di Richard Gadd viene descritta come una produzione più cupa e di qualità superiore rispetto a Baby Reindeer. La narrazione affronta temi legati alla mascolinità tossica e ai modelli maschili regressivi, argomenti che vengono spesso associati a opere recenti come Adolescence. La serie si inserisce in un panorama televisivo che mette in luce le dinamiche complesse e spesso problematiche della mascolinità contemporanea.

-SPOILER ALERT - Questo articolo parla dettagliatamente della serie Half Man - Sembra inevitabile che Half Man di Richard Gadd, in linea da oggi su HBO Max, venga accostato ad Adolescence come opera "attuale" su come stiano riemergendo una mascolinità tossica e dei modelli maschili regressivi. Ma in fin dei conti, il nuovo progetto di Gadd post Baby Reindeer, brutalmente toccante, spesso bellissimo e infinitamente tragico, racconta la storia di due uomini in guerra con le proprie concezioni di virilità, espresse in modi esplosivi e, in definitiva, autodistruttivi. E questo, purtroppo, non è un tema del solo 2026. I due uomini - il timido e modesto Niall (Jamie Bell e Mitchell Robertson) e l'imponente e volubile Ruben (Gadd e Stuart Campbell), cresciuti insieme in Scozia -, sono l'uno l'opposto dell'altro.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Half Man di Richard Gadd è una serie più cupa, e addirittura migliore, di Baby Reindeer

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