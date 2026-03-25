Blitz in casa della polizia | sequestrati oltre tre chili di droga e una pistola

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz in una abitazione nel territorio di Aprilia, portando al sequestro di oltre tre chili di droga e di una pistola. Due persone sono state arrestate durante l’operazione, che ha coinvolto l’attività di controllo e perquisizione nella zona. Nessun dettaglio è stato comunicato sulle identità coinvolte o sulle eventuali ulteriori indagini in corso.

Nell’abitazione ad Aprilia gli agenti hanno ritenuto più di 3 chili di hashish, 130 grammi di marijuana e mezz’etto di cocaina, oltre a una pistola modificata completa di munizionamento. Due gli arresti Due arresti e il sequestro di un ingente quantitativo di droga, più di tre chili, e di una pistola: è il bilancio di una operazione condotta dalla polizia nel territorio di Aprilia. Lo stupefacente e l’arma sono stati rinvenuti nel corso di una perquisizione nell’abitazione dei due soggetti finiti agli arresti. Le indagini della polizia sono state avviate a seguito di una notizia relativa alla possibile presenza di un’arma all’interno di un’abitazione ad Aprilia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Blitz in casa della polizia: sequestrati oltre tre chili di droga e una pistola Articoli correlati Serra della droga in casa: sequestrati oltre 3 chili di marijuanaUn appartamento trasformato in serra della droga, con marijuana pronta per essere distribuita. Occulta droga per oltre 16 chili: 27enne arrestato dopo il blitz della poliziaFIRENZE – Sequestrati oltre 16 chili di sostanza stupefacente e 3mila euro in contanti. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Blitz in casa della polizia sequestrati... Temi più discussi: Blitz Normac in casa della Cavallini; Roma, blitz della polizia in una casa di Torpignattara: trovati 7 kg di cocaina. Arrestato un incensurato con figli piccoli; Blitz mirato della polizia in un appartamento: trovato un chilo di coca e una pistola (rubata); Blitz a Corviale: officine clandestine, circoli ricreativi e cancellate abusive nel Serpentone. Farmacia abusiva in casa a Foggia, blitz del NAS: sequestrate oltre 3mila confezioni di medicinaliIl NAS di Foggia, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, ha accertato l'attivazione ... immediato.net Blitz mirato della polizia in un appartamento: trovato un chilo di coca e una pistola (rubata)Aveva in casa un chilo di coca e un revolver calibro 38 (rubato). Per lui sono scattate le manette, arrestato dagli agenti della squadra mobile. È successo in via Novara a Milano nel pomeriggio di ... milanotoday.it Importante blitz antidroga a Milazzo: 17 arresti per traffico di stupefacenti. Smantellato un gruppo attivo tra la costa tirrenica e le Eolie. - facebook.com facebook #napoli, blitz della polizia di stato: sei #arresti per traffico di #droga x.com