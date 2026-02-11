I millennial stanno conquistando i social con uno stile chiamato «Grandmillennial». Cercano ambienti che ricordino l’infanzia e le case della nonna, pieni di pezzi d’arredamento che suscitano nostalgia e calore. È un trend che si fa notare, con foto di tende floreali, mobili vintage e dettagli ricercati, che danno un tocco di comfort e familiarità alle case moderne.

In quest'ottica, i giovani tra i venti e i trent’anni scelgono di arredare la propria casa con mobili, oggetti e rifiniture delle nonne: lenzuola con monogramma, carta da parati e tessuti con stampe geometriche e floreali, tazze di porcellana, mobili antichi in legno scuro, ricami, cuscini trapuntati, elettrodomestici retrò, paralumi pieghettati, stampe botaniche, volant e balze. Del resto, non è un caso se negli ultimi anni, siano tornati in auge hobby come il fare la maglia, l'uncinetto o il cucito, se tanti hanno riscoperto il piacere del DIY o del giardinaggio, anche soltanto sul balcone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Trend arredamento: lo stile «Grandmillennial» spopola sui social

In Italia, sempre più persone scelgono uno stile d’arredo che richiama i tempi passati, con dettagli un po’ kitsch ma che creano un’atmosfera calda e rassicurante.

