Guzzini contro la Figc | decisione scandalosa per il Chieti FC 1922

Il Chieti FC 1922 ha commentato con sorpresa una decisione della FIGC riguardante una questione disciplinare. La federazione ha stabilito che non saranno applicate penalizzazioni in classifica, una scelta che ha suscitato reazioni nel mondo del calcio dilettantistico. La sentenza potrebbe avere ripercussioni sulle possibilità di accesso ai playoff della Recanatese, che si trova nella stessa categoria. La vicenda si inserisce nel contesto delle recenti decisioni prese dall’organo di giustizia sportiva.

? Cosa scoprirai Perché la decisione della FIGC non prevede penalizzazioni in classifica?. Come influirà questa sentenza sulle ambizioni playoff della Recanatese?. Quali azioni legali intende intraprendere il presidente Guzzini?. Chi trarrà vantaggio dal mancato taglio dei punti al Chieti?.? In Breve Guzzini cita precedente playout Serie C contro il Pesaro per contestare il verdetto.. Recanatese valuta azioni legali con il proprio legale incaricato dopo la sentenza.. Mancati pagamenti stipendi Chieti causano ammenda e inibizione al presidente neroverde.. Decisione della Sezione Disciplinare Figc non prevede penalizzazioni in classifica per Chieti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guzzini contro la Figc: decisione scandalosa per il Chieti FC 1922 Notizie correlate Chieti Calcio, la Recanatese attacca la sentenza Figc: “Decisione scandalosa”Fa discutere la decisione del Tribunale Federale che ha inflitto al Chieti FC 1922 un’ammenda e l’inibizione al presidente per i mancati pagamenti... Campo Sant’Anna, il Comune revoca la concessione al Chieti Calcio: "Decisione necessaria"L’amministrazione comunale di Chieti ha disposto la risoluzione del contratto di concessione dell’impianto sportivo Sant’Anna, affidato al Chieti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Chieti Calcio, la Recanatese attacca la sentenza Figc: Decisione scandalosa; L'ira della Recanatese. Nessuna penalizzazione al Chieti, il presidente Guzzini: Decisione scandalosa, valutiamo di non partecipare ai...; RECANATESE. Guzzini duro sulla mancata penalizzazione al Chieti: Stiamo valutando se partecipare ad un playout falsato. Malagò contro Abete: la corsa alla Figc è iniziataLa Serie A vuole l’ex numero uno del Coni alla guida del calcio italiano, ma le grandi manovre in vista delle elezioni del 22 giugno sono appena cominciate… La corsa alla poltrona di presidente della ... panorama.it Abete e Lotito contro Malagò, la sfida per la Figc si apre: il presidente Lazio vuole il commissario!Serve una ristrutturazione del calcio. Le elezioni vengono indette con la legge 91 del 1981, una legge di 45 anni fa e non va bene. A dirlo è Claudio Lotito, intervenuto a margine dell'assemblea ... tuttosport.com Con una nota infuocata il Presidente della Recanatese Massimiliano Guzzini prende posizione sulla mancata penalizzazione di punti ai danni del Chieti Calcio. "Prendiamo atto della decisione resa nota poco fa dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Fe - facebook.com facebook