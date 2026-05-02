In questi giorni, è possibile assaporare piatti di carciofi e asparagi preparati dallo chef Fabio Silva, con una vista panoramica sulla Villa Reale. La proposta include anche la possibilità di gustare queste specialità all’aperto, offrendo un’esperienza diversa rispetto al consueto ambiente interno. La cucina dello chef si combina con il panorama, creando un’occasione per apprezzare i sapori stagionali in un contesto all’aperto.

G ustare carciofi e asparagi dello chef Fabio Silva, con vista sulla Villa Reale, è un’esperienza rara e in questi giorni la si può vivere anche all’esterno. Asparagi: le proprietà benefiche e i consigli per prepararli X Leggi anche › Asparagi: tutti i buoni motivi per portarli in tavola e come cucinarli Ecco le ricette: Asparago, rabarbaro e senape rosa. Ingredienti per 4 persone: Asparagi bianchi kg 1 Scalogno n. 2 Vino bianco gr 50 Acqua o brodo vegetale qb Sale e pepe qb Limone n. 1 Burro gr 100 Burro nocciola gr 100 Rabarbaro gr 150 Foglie di senape rossa n. 2 Asparago, rabarbaro e senape rosa del Derby Grill Leggi anche › Tortino di asparagi, patate e uova Procedimento Lavare e decorticare gli asparagi, eliminando la parte più dura.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gustare carciofi e asparagi dello chef Fabio Silva, con vista sulla Villa Reale, è un’esperienza rara e in questi giorni la si può vivere anche all’esterno.

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