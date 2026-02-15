Pop Bites la rassegna in cui arte e cucina si fondono in un’esperienza da gustare

Pop Bites apre le porte a un modo diverso di vivere l’arte, unendo sapori e creatività. La rassegna propone eventi dove le opere vengono accompagnate da assaggi e degustazioni, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza sensoriale completa. Per esempio, durante le serate si possono assaporare piatti ispirati alle installazioni esposte, creando un ponte tra il cibo e l’arte visiva.

C’è un modo nuovo di guardare all’arte contemporanea, e passa attraverso i sensi. Non più solo contemplazione, ma esperienza completa: vista, gusto, condivisione. È Pop Bites, la rassegna che tra gennaio e marzo 2026 trasforma tre serate in altrettanti appuntamenti dove il movimento Neo Pop incontra la cucina, dando vita a una formula inedita che unisce estetica e piacere gastronomico. Nel segno del Neo Pop. L’idea è di Giorgio Chinea Canale, curatore e art consultant che da tempo esplora le frontiere dell’arte relazionale. «Questo progetto unisce due delle mie più grandi passioni: l’arte e la cucina», spiega. 🔗 Leggi su Panorama.it

