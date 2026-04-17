Vinitaly 2026 la Sicilia si racconta attraverso l’esperienza gastronomica dello chef Salvatore Galati

A Vinitaly 2026, la Sicilia si presenta al pubblico internazionale attraverso l’esperienza gastronomica dello chef Salvatore Galati. La sua presenza avviene all’interno del padiglione istituzionale della Regione Siciliana, dove lo staff di Galati Catering offre un assaggio della tradizione culinaria siciliana. L’evento riunisce professionisti del settore e appassionati, creando un punto di riferimento per la promozione dei sapori dell’isola.

La tradizione gastronomica siciliana incontra il grande pubblico internazionale del Vinitaly grazie alla presenza di Galati Catering, guidato dallo chef Salvatore Galati, protagonista all’interno del padiglione istituzionale della Regione Siciliana. In occasione della manifestazione, Galati ha.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

The Wine Net a Vinitaly Tourism 2026 con uno stand condiviso: il vino cooperativo si racconta attraverso i suoi territoriVERONA – Dopo la partecipazione a Wine Paris e Prowein, The Wine Net, la Rete tra le eccellenze cooperative italiane, approda a Vinitaly aderendo al...

Leggi anche: Presentato Vinitaly and the City a Verona: «Un’esperienza immersiva che unisce l’Italia attraverso il vino»

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Vinitaly 2026: Galati porta la Sicilia a Verona.

Vinitaly 2026, la Sicilia rilancia l’export e celebra millenni di storia del vinoIl vino siciliano entra in una nuova fase e punta a rafforzare la propria presenza nei mercati internazionali. È quanto emerso al Vinitaly 2026, durante il panel Nuove mappe del vino siciliano: merca ... blogsicilia.it

Vinitaly 2026, la Sicilia inverte la tendenza e accelera su vino, enoturismo e infrastruttureLa Sicilia prova a trasformare il vino in un motore ancora più forte per il territorio. Dal Vinitaly 2026, l’assessore regionale per l’Agricoltura, lo Sviluppo rurale e la Pesca mediterranea Luca Samm ... blogsicilia.it