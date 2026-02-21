Mito Royal Enfield Festa dei 125 anni con la Classic 650

Royal Enfield festeggia i 125 anni con una festa speciale dedicata alla Classic 650. La casa motociclistica indiana, nata nel 1893, ha organizzato un evento nell’azienda di Redditch, dove ha mostrato la sua passione per design e tradizione. La manifestazione ha attirato appassionati da tutta Europa, desiderosi di ammirare le ultime novità e rivivere la storia del marchio. L’atmosfera è stata ricca di entusiasmo e di ricordi legati alle moto di un tempo.

Stile, classe, bellezza. E soprattutto tanta, ma tanta originalità come biglietto da visita. Royal Enfield, il marchio motociclistico più longevo al mondo ancora in attività, si prepara a raggiungere un nuovo, importante traguardo celebrando 125 anni di Pure Motorcycling. Il brand celebra questo importante anniversario offrendo un viaggio attraverso il leggendario passato dell'azienda, il suo presente vivace e dinamico e il futuro ambizioso. Dal 1901 Royal Enfield crea, alimenta e plasma la cultura motociclistica in tutto il mondo, da Chennai a Londra, dai sentieri amazzonici ai passi dell'Himalaya.