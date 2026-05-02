Nel penultimo turno di Serie A, la squadra di Napoli affronta la trasferta contro Reggio Emilia. La partita si disputa sul parquet della UnaHotels Reggio Emilia, con l'obiettivo di ottenere una vittoria che possa mantenere vive le speranze di qualificazione ai playoff. La gara rappresenta un momento chiave per la squadra partenopea, che cerca di raccogliere punti importanti in vista delle fasi finali del campionato.

Il penultimo turno di Serie A vede la Guerri Napoli impegnata sul parquet della UnaHotels Reggio Emilia. La palla a due è prevista per domani alle ore 17 nella cornice del PalaBigi. Gli uomini di Coach Repesa, reduci dall’entusiasmante successo interno contro Trento, si troveranno di fronte la compagine più temibile del momento. Reggio Emilia ha infatti cambiato marcia nel girone di ritorno, conquistando 10 successi su 12 gare e arrivando da un tris di vittorie contro Cremona, Trento e Tortona. Già certi di un posto ai playoff, i padroni di casa occupano attualmente la sesta posizione. Sarà una sfida speciale per gli ex Uglietti e Woldetensae.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guerri Napoli, contro Reggio Emilia serve una vittoria per la speranza playoff

Notizie correlate

Final Eight Coppa Italia, Guerri Napoli: contro Bologna serve un’impresaTempo di lettura: 2 minutiPalla a due alle 20:45 per la Guerri Napoli impegnata questa sera a Torino contro la Virtus Olidata Bologna nei quarti di...

Guerri Napoli, arriva Repesa: l’esperto croato per l’impresa playoffJasmin Repesa torna a guidare una squadra in Italia, prendendo le redini della Guerri di Napoli dopo l’esonero di Alessandro Magro.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: UNA Hotels Reggio Emilia: in occasione del match contro la Guerri Napoli torna protagonista We CaRE; UNA Hotels Reggio Emilia - Guerri Napoli, le curiosità e dove vederla; Bianconeri a Napoli: serve una vittoria per mantenere vivo il sogno playoffs; Guerri Napoli-Dolomiti Trento: azzurri in campo per riscattare la debacle contro Milano.

Guerri Napoli sfida Reggio Emilia: è caccia al blitz che aprirebbe la strada ai playoffPenultima giornata di campionato per la Guerri Napoli che si gioca le residue, piccole, chances di entrare tra le prime 8 domani in trasferta in terra emiliana contro la UnaHotels Reggio ... ilmattino.it

UNA Hotels Reggio Emilia – Guerri Napoli: le parole di Leonardo Faggian a Speak&RollLeonardo Faggian, ala della Guerri Napoli Basketball, è intervenuto nel corso della puntata numero 25 di Speak&Roll, in onda ogni venerdì dalle ... basketinside.com

Domenica alle 17 UNA Hotels Reggio Emilia – Guerri Napoli Basket. Il coach biancorosso non vuole distrazioni: “Giochiamo contro una squadra in grado ancora di raggiungere i playoff” - facebook.com facebook

’ Tra talk imperdibili, meet&greet, firmacopie ed il nostro store, ti aspettiamo per vivere insieme un’esperienza unica. Fai swipe per scoprire il programma #GuerriNapoli | #DestinationNapoli | #Comicon x.com