Jasmin Repesa è stato nominato nuovo allenatore della squadra di Napoli, sostituendo l’esonerato Alessandro Magro. La società ha annunciato ufficialmente l’ingaggio dell’allenatore croato, già noto nel panorama italiano per le sue esperienze precedenti. La decisione arriva dopo le recenti sconfitte che hanno portato alla decisione di cambiare guida tecnica. Repesa assume il comando in vista delle prossime partite di playoff.

Jasmin Repesa torna a guidare una squadra in Italia, prendendo le redini della Guerri di Napoli dopo l’esonero di Alessandro Magro. La società campana ha agito con estrema rapidità. In un arco di tempo ridottissimo, la dirigenza ha prima reso ufficiale la separazione dal tecnico Magro e, subito dopo, ha formalizzato l’accordo con il professionista croato. Il clima tra la proprietà e l’allenatore precedente era ormai deteriorato. Le tensioni interne erano note da diverse settimane e l’uscita di Magro era stata ipotizzata già da diverso tempo dagli addetti ai fatti. Il bilancio numerico e la sfida territoriale per la Guerri. I dati della stagione attuale mostrano una situazione complessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerri Napoli, arriva Repesa: l’esperto croato per l’impresa playoff

Jasmin Repesa è il nuovo allenatore della Guerri NapoliJasmin Repesa è il nuovo head coach della Guerri Napoli dopo l’esonero di Alessandro Magro.

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Si parla di: Jasmin Repesa è il nuovo capoallenatore della Guerri Napoli.

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