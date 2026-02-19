Final Eight Coppa Italia Guerri Napoli | contro Bologna serve un’impresa

Guerri Napoli affronta questa sera a Torino la Virtus Olidata Bologna nei quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia. La causa è la sconfitta subita nella partita precedente, che ha reso necessario un risultato storico per avanzare. La squadra napoletana si prepara a una sfida difficile, consapevole che solo con un’impresa può sperare di passare il turno. La partita inizia alle 20:45: i giocatori sono concentrati e pronti a dare il massimo sul campo.

Tempo di lettura: 2 minuti Palla a due alle 20:45 per la Guerri Napoli impegnata questa sera a Torino contro la Virtus Olidata Bologna nei quarti di finali di Coppa Italia. La squadra di coach Magro ha strappato il pass per la Final Eight della manifestazione tricolore come testa di serie numero otto e dovrà vedersela contro la corazzata del coach Ivanovic che è in prima in campionato ed è reduce da sette vittorie nelle ultime otto giornate. Sulla carta la Guerri Napoli ha poco o nulla da perdere e scenderà in campo con la testa sgombra e senza pressioni che saranno tutte per i bolognesi. Sono 18 i precedenti tra le due squadre (9-9) mentre coach Magro e Ivanovic si sono affrontati in una sola circostanza alla prima giornata dell'attuale torneo quando ad imporsi è stata la compagine emiliana.

Guerri Napoli lotta, Olimpia Milano vince: azzurri alla Final Eight di Coppa ItaliaLa partita tra Guerri Napoli e Olimpia Milano, valida per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, si è conclusa con la vittoria dei meneghini per 77-71.

Guerri Napoli-Vanoli Cremona, Magro: ”Vogliamo alimentare il sogno Final Eight di Coppa Italia”La Guerri Napoli torna a giocare in casa affrontando domani la Vanoli Cremona nella undicesima giornata di Serie A.

